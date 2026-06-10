Тренер Бахтурина подчеркнула, что работа на даче может заменить тренировку в спортзале

Старший тренер сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала «Газете.Ru» , что работа в огороде может быть хорошей физической нагрузкой. Она отметила, что выполнение различных задач на участке развивает силовую выносливость и сравнимо по энергозатратам с тренировками в зале.

По словам тренера, прополка активирует работу ягодиц и квадрицепсов, а также укрепляет мышцы кора, сжигая от 150 до 250 килокалорий в час. Посев и посадка растений, связанные с постоянными наклонами и приседаниями, расходуют от 180 до 300 килокалорий за то же время, написало URA.RU.

Одной из самых энергозатратных видов деятельности Бахтурина назвала работу с лопатой, которая аналогична тягам, приседаниям и ротационным движениям с отягощением. Копка сжигает от 300 до 600 килокалорий в час. Перенос ведер с водой или мешков с землей нагружает предплечья, плечевой пояс, ягодицы и ноги, расходуя 300–500 килокалорий в час.

Однако Бахтурина предупреждает, что интенсивная работа на жаре увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и повышает риск перегрева. Поэтому она рекомендует планировать активные занятия на первую половину дня или ближе к вечеру и обязательно пить воду во время работы.

Несмотря на полезные стороны дачных работ, тренер отмечает, что они вряд ли смогут полностью заменить регулярные тренировки в зале.