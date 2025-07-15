Тренер Бахтурина перечислила лучшие упражнения для сжигания жира

Для эффективного сжигания жира необходимо не просто потеть, а задействовать все тело и сочетать кардио с силовой нагрузкой. Об этом рассказала «Газете.Ru» старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Она составила подборку упражнений, которые можно выполнять с собственным весом в любом месте. Комплекс подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, которые могут усложнить упражнения гантелями или штангой.

«Жир уходит, когда тело тратит больше энергии, чем получает», — объяснила Бахтурина. По ее словам, важно комбинировать динамические и силовые упражнения, чтобы активировать обмен веществ, развить мышцы и ускорить эффект «сушки» тела.

В комплекс вошли следующие упражнения: присед, упор лежа, отжимание, возвращение в присед, прыжок вверх; планка с подтягиванием коленей к груди; присед с подъемом колена к груди; планка с касанием плеч; лодочка с разведением рук.