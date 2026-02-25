Тренер Бахтурина отметила, что для эффективного сжигания жира ходьба может быть предпочтительнее бега

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала «Газете.Ru» , что для эффективного сжигания жира ходьба может быть предпочтительнее бега.

По мнению эксперта, исследования все чаще подчеркивают важность разумной длительности физической активности и пульса, а не только высокой скорости.

«Для снижения процента жира в теле важнее не скорость движения, а возможность держать умеренную нагрузку в течение долгого времени и попадать в определенный пульсовый диапазон», — объяснила Бахтурина.

Тренер отметила, что при работе в средней зоне пульса (примерно 60–70% от максимального) организм в большей степени использует жир как источник энергии. В то же время интенсивный бег часто приводит к повышению пульса, и основным «топливом» становятся углеводы.

Бахтурина подчеркнула, что ходьба позволяет дольше оставаться в «жиросжигающей» зоне, не вызывая стресса для организма. Кроме того, ходьба имеет дополнительное преимущество — низкий риск травм, связанных с ударной нагрузкой, которая возникает при беге.

Тренер порекомендовала ориентироваться на 7–10 тысяч шагов в день для задач жиросжигания. По ее словам, даже семь тысяч шагов в сутки могут заметно снизить риск ранней смерти и положительно повлиять на здоровье.

«Лучше ежедневно проходить по часу в хорошем темпе, чем раз в неделю устраивать изматывающий забег», — резюмировала Бахтурина.