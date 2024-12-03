Тренер Бахтурина: люди, которые занимаются спортом дома, рискуют выполнять упражнения неправильно

Глава отдела подготовки педагогов, старший тренер сети LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с Ura.ru объяснила опасность онлайн-тренировок в домашних условиях. По ее словам, люди, которые предпочитают заниматься без тренера дома, рискуют делать упражнения неправильно.

Специалист, работающий в спортзале, точно знает, как распределить нагрузку.

«Возрастают риски неправильно выполнения, а желаемый результат может потребовать большего количества времени», — добавила тренер.

Собеседница агентства призывает обращать внимание на тренировки тех тренеров, которые предлагают нагрузки на все группы мышц. Новичкам же не стоит выбирать комплекс, который рассчитан на профессионалов, сообщила Бахтурина.

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