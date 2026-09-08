Тренер Аверьянов назвал пять упражнений для снятия стресса

Десятиминутная разминка после рабочего дня может снизить стресс и улучшить самочувствие. Тренер сети DDX Fitness Юрий Аверьянов перечислил пять простых упражнений, сообщает Life.ru .

Физическая активность снижает уровень адреналина и кортизола, а также стимулирует выработку эндорфинов, объяснил Аверьянов. Для короткой антистресс-практики не нужны специальный инвентарь или подготовка.

«Часто мы ищем сложные способы справиться со стрессом, а ответ лежит на поверхности — движение. Даже несколько минут активности меняют состояние: уходит мышечное напряжение, появляется ясность», — отметил Аверьянов.

Тренер посоветовал начать с диафрагмального дыхания: сделать 5-10 медленных вдохов животом и выдохов. Затем можно выполнить наклоны головы и круговые движения плечами, чтобы расслабить шею и верхнюю часть спины.

В комплекс также входят упражнение «кошка-корова» на четвереньках, позы «ребенок» и «собака мордой вниз», а также мягкое встряхивание всем телом в течение одной-двух минут. По словам специалиста, регулярные короткие занятия могут уменьшить симптомы тревоги. Для системного эффекта он рекомендовал йогу, пилатес или стретчинг.