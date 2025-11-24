Травматолог Журавлев сообщил, что около 70% травм позвоночника происходят из-за интенсивных нагрузок

Спорт высоких достижений сопряжен с интенсивными физическими нагрузками, которые могут привести к серьезным травмам, в том числе позвоночника. Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Кирилл Журавлев рассказал «Известиям» , почему спортсмены подвержены таким травмам и как их можно предотвратить.

По словам врача, около 70% травм позвоночника происходят из-за интенсивных нагрузок во время тренировок или соревнований. Особенно рискуют хоккеисты, тяжелоатлеты, гимнасты, сноубордисты и спортсмены-экстремалы.

Кирилл Журавлев отметил, что даже опытные хоккеисты не застрахованы от травм позвоночника. «Довольно часто хоккеистов преследуют переломы позвонков и смещения межпозвонковых дисков. Причина такого состояния в резких движениях: поворотах на большой скорости, ускорениях, силовых столкновениях с соперниками и падениях на лед», — пояснил он.

Тяжелая атлетика и пауэрлифтинг также могут нанести вред позвоночнику. Поднятие тяжестей создает сильную осевую нагрузку на позвоночник, что может привести к изнашиванию межпозвонковых дисков или защемлению нервных корешков спинного мозга.

Горнолыжный спорт и сноуборд тоже не лишены опасностей. У горнолыжников часто травмируются шейный и поясничный отделы позвоночника, особенно при падении с высоты или спуске по крутой трассе.

Врач подчеркнул важность правильной разминки, контроля техники и умеренного увеличения нагрузок. Если же травмы избежать не удалось, современная медицина предлагает эффективные решения, такие как эндопротезирование межпозвонковых дисков. Это малоинвазивная операция, позволяющая восстановить функции позвоночника и минимизировать период реабилитации.