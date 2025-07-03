Дачников предупредили, что даже небольшие порезы во время работ могут стать «воротами» для столбняка

В период дачного сезона люди часто получают травмы при работе с электроинструментами. Врач-травматолог Андрей Литвиненко поделился этой информацией в интервью для «Москвы 24» .

По словам специалиста, во время садовых работ можно получить серьезные повреждения, вплоть до ампутации.

«Чаще всего люди травмируются при работе со столярными и другими электроинструментами», — отметил Литвиненко.

Например, при покосе травы электрокосилкой могут быть травмированы ноги из-за лески или могут случиться переломы от запутывания в проводах, которые не всегда заметны в высокой траве. По словам врача-травматолога, с такими травмами часто сталкиваются пожилые люди.

Чтобы обезопасить себя, Литвиненко рекомендует соблюдать технику безопасности и не забывать об отдыхе.

Травматолог советует сразу же обращаться за медицинской помощью при получении травмы. Даже небольшие ссадины могут быть опасны, так как они могут стать «воротами» для столбняка. При развитии этого заболевания вероятность летального исхода составляет 100%, предупредил Литвиненко.