Травматолог Тихонов рассказал, что жирная рыба поддерживает здоровье суставов

Травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов в интервью «Газете.Ru» перечислил продукты, необходимые для здоровья суставов.

Среди полезных для суставов продуктов специалист назвал скумбрию, миндаль, клубнику, оливковое масло и брокколи, написали «Известия».

Олесь Тихонов подчеркнул важность употребления жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сардины и сельдь, поскольку она является основным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием.

«Регулярное употребление жирной рыбы снижает риск развития ревматоидного артрита на 52%», — заявил эксперт.

Кроме того, врач отметил положительное влияние на суставы орехов и семян, богатых витамином Е, магнием, цинком и растительными формами омега-3. Ягоды, включая вишню, чернику и клубнику, содержат антиоксиданты, способствующие снижению воспалительных процессов в организме.