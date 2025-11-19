Травматолог Терновой посоветовал носить зимой обувь с рифленой подошвой

Эксперт посоветовал внимательно смотреть под ноги, не отвлекаться на телефон и выбирать зимнюю обувь с рифленой подошвой. По его словам, падение на льду происходит очень быстро, и даже физически подготовленные люди могут не успеть сгруппироваться.

Как пояснил врач, особую опасность представляют удары затылком, а также травмы лучезапястного и тазобедренного суставов. Для людей пожилого возраста такие ситуации особенно опасны из-за повышенного риска переломов.