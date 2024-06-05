Травматолог Терлецкий призвал покупать детям защиту для езды на роликах и велосипедах

Летом много детей попадают в травмпункты из-за езды на роликах и велосипедах. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Травматолог Виталий Терлецкий посоветовал родителям не пренебрегать безопасностью детей и обучить их основным правилам.

«Необходимо начинать обучение с базовых навыков, таких как торможение, маневрирование. Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком», — подчеркнул врач.

Как добавил сайт KP.RU, очень важно купить для ребенка защиту. Это должны быть шлем, налокотники и наколенники.