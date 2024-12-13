Травматолог Сорокин назвал тюбинг одним из самых опасных видов зимних развлечений
Врач травматолог-ортопед Сергей Сорокин в беседе с изданием РИАМО назвал тюбинг одним из самых опасных видов зимних развлечений.
Медик пояснил, что тюбинг очень быстро развивает скорость, становясь при этом неуправляемым. Пассажир может легко получить травмы на неровных поверхностях. Чтобы безопасно кататься на тюбинге, нужно выбирать специализированные тюбинговые горки с гладкой поверхностью и наличием бортиков. Покрытие должно быть таким, чтобы на финише можно было безопасно затормозить, написал сайт kp.ru.
Коньки, по словам Сорокина, не менее опасны, чем тюбинг. Чтобы избежать травм и падений, важно выбирать специально оборудованные катки. Врач также призвал выходить на лед исключительно в трезвом виде.