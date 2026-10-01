Травматолог Шилов заявил, что езда на велосипеде полезнее ходьбы и бега

Езда на велосипеде и тренировки на велотренажере приносят больше пользы суставам, чем бег или ходьба. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил травматолог Михаил Шилов

По словам специалиста, катание на велосипеде способствует профилактике заболеваний коленей. Кроме того, этот вид активности считают одним из наиболее эффективных способов реабилитации при поражениях связок и различных болезнях суставов, в том числе при гонартрозе.