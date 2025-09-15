Травматолог Шелепов назвал любой профессиональный спорт «игрой на грани»

Он отметил, что в единоборствах, таких как бокс и тхэквондо, спортсмены часто получают травмы рук, ног и лица. В баскетболе опасны резкие старты, прыжки и столкновения, которые могут привести к травмам коленей, плеч и голеностопов, написал «Петербургский дневник».

Футбол характеризуется высокой скоростью и контактностью, что часто приводит к травмам коленей и связок. В велоспорте гонщики подвергаются риску травм коленей, голеностопов и костей из-за скорости и экстремальной нагрузки.

Гандбол требует скорости, силы и точности, но падения и резкие движения могут привести к травмам плеч, локтей и коленей. В тяжелой атлетике ошибки в технике могут вызвать травмы поясницы, плеч и коленей.

«Любой профессиональный спорт — это игра на грани: скорость, контакт, сложные движения и нагрузка на тело делают травмы почти неизбежными», — подчеркнул врач.