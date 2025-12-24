Травматолог Шаталов предупредил, что сотрясение мозга может привести к временным нарушениям работы органа

С приходом холодов и осадков увеличивается риск падений и травм. На свежем снегу часто скрывается лед, на котором легко поскользнуться. Ушиб или перелом можно определить самостоятельно, но сотрясение мозга диагностировать сложнее. О том, чем опасно сотрясение мозга и как его распознать, «ТСН24» рассказал травматолог медцентра «Альфскрин» Ярослав Шаталов.

По статистике Минздрава, в России ежегодно около 600 000 человек получают черепно-мозговые травмы. Чаще всего это легкие формы, такие как сотрясение мозга. При этом пострадавшие не всегда обращаются к врачам или не понимают, что с ними произошло.

Сотрясение головного мозга — это легкая форма черепно-мозговой травмы, которая возникает при внезапном ударе или толчке головы.

«Несмотря на то, что это наименее тяжелая форма травмы, она может привести к временным нарушениям работы мозга и требует внимательного отношения», — подчеркнул травматолог.

Симптомы сотрясения обычно появляются через несколько минут или часов после травмы, но иногда могут проявиться и через пару дней. К основным признакам относятся: головная боль, тошнота и рвота, проблемы со зрением, нарушения координации, повышенная чувствительность к свету и шуму, изменения настроения или поведения, потеря памяти.

При подозрении на сотрясение необходимо немедленно обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение. Основные этапы включают диагностику, покой и ограничение активности, медикаментозную терапию.