Травматолог Шайхутдинов рассказал, что в случае падения на льду важно приземляться на бок

Травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Рудольф Шайхутдинов в разговоре с Life рассказал россиянам, как правильно приземляться в случае падения на льду.
Во время непогоды и гололедицы врач рекомендует ответственно подходить к выбору обуви. Ботинки на устойчивой нескользкой подошве помогут удерживать равновесие. Чтобы минимизировать риски серьезным травм, важно правильно приземляться: нужно постараться упасть на бок и перекатиться, таким образом снизив риск травматизации позвоночника.
Для защиты внутренних органов и суставов от серьезных травм и ушибов при падении важно напрячь мышцы. Травматолог призвал не делать резких движений, чтобы медикам было проще разрешить последствия травмы.
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