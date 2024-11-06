Травматолог Шайхутдинов рассказал, что в случае падения на льду важно приземляться на бок

Травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Рудольф Шайхутдинов в разговоре с Life рассказал россиянам, как правильно приземляться в случае падения на льду.

Во время непогоды и гололедицы врач рекомендует ответственно подходить к выбору обуви. Ботинки на устойчивой нескользкой подошве помогут удерживать равновесие. Чтобы минимизировать риски серьезным травм, важно правильно приземляться: нужно постараться упасть на бок и перекатиться, таким образом снизив риск травматизации позвоночника.

Для защиты внутренних органов и суставов от серьезных травм и ушибов при падении важно напрячь мышцы. Травматолог призвал не делать резких движений, чтобы медикам было проще разрешить последствия травмы.