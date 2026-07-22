Травматолог Семенова перечислила пять главных травм при отдыхе в гамаке

Травматолог-ортопед Карина Семенова предупредила, что гамак может привести к переломам, вывихам и травмам головы. Чаще всего люди падают при попытке сесть, встать или во сне, сообщает Life.ru .

Семенова рассказала о пяти самых частых механизмах травм при отдыхе в гамаке. По ее словам, чаще всего люди теряют равновесие и падают на вытянутую руку. Это может привести к перелому лучевой кости, повреждению связок, перелому ладьевидной кости или вывиху полулунной. Особенно уязвимы дети и пожилые.

Еще один риск возникает, когда человек встает из движущегося гамака: стопа уже на земле, а корпус продолжает движение. Из-за этого можно подвернуть голеностоп или травмировать колено. После падения врач советует обратить внимание на сильную боль, отек и гематому.

При перевороте назад человек может упасть на ягодицы и получить ушиб или перелом копчика. Если гамак висит рядом с деревом, стойкой или другой жесткой конструкцией, при раскачивании возрастает риск удара головой. Потеря сознания, сильная головная боль, многократная рвота и сонливость требуют срочного обращения к врачу.

Семенова также предупредила, что во сне из неглубокого или слишком высокого гамака можно выпасть. Она посоветовала проверять крепления, не раскачиваться слишком сильно, не спрыгивать и использовать гамак детям только под присмотром взрослых.