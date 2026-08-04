Травматолог Сафиуллин запретил прикладывать лед к коже при ушибах

Врач-травматолог Салават Сафиуллин предупредил, что лед на коже может вызвать холодовой ожог и усилить отек, сообщает Газета.ru .

При ушибе холод следует прикладывать только через полотенце, салфетку или другой натуральный материал. Прямой контакт льда с кожей вызывает спазм сосудов, нарушает кровоснабжение тканей и может привести к ишемии или холодовому ожогу.

Сафиуллин пояснил, что процедуру нужно проводить 15–20 минут, затем делать перерыв на час. В первые сутки после травмы нельзя греть место ушиба, использовать согревающие мази, делать массаж, принимать горячую ванну или посещать сауну: это усиливает воспаление, отек и гематому.

Травмированную конечность следует держать в возвышенном положении, чтобы уменьшить отек. Если боль нарастает, становится пульсирующей или не проходит несколько часов, а отек увеличивается, необходимо обратиться к врачу и сделать рентген. При выраженной гематоме или нарушении подвижности сустава осмотр обязателен: нужно исключить перелом и повреждение связок, пишет kp.ru.