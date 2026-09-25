Травматолог Сафиуллин подчеркнул, что при острой боли в пояснице нельзя греть больное место

При острой боли в пояснице нельзя греть больное место и разминать спазмированные мышцы. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» сообщил травматолог Салават Сафиуллин.

По словам травматолога, нагревание и массаж при «срыве» спины только навредят: тепло усилит отек нерва, а массаж может сместить позвонки. Вис на турнике опасен из-за нагрузки на диски. Постельный режим более двух дней вызывает атрофию мышц, пишет ОТР.

При острой боли нужно лечь в позу эмбриона и через 15 минут приложить холод. Можно принять противовоспалительные препараты, но не дольше пяти дней.

«Если боль сохраняется больше двух дней или усиливается, не откладывайте визит к врачу. Самолечение может привести к хроническим проблемам», — предупредил врач.

Если боль отдает в ногу, появляется онемение или слабость в стопе, нужно срочно к врачу — есть риск повреждения нервов. Причину боли определяет только врач.