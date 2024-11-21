Травматолог Сабиров: отказ от курения минимум за месяц до операции вдвое снизит риски осложнений

Курение является главным фактором медленного срастания переломов. Это связано со снижением числа прогениторных клеток костного мозга, рассказал травматолог-ортопед Фаниль Сабиров в беседе с «Известиями».

Специалист отметил, что во время курения ухудшается циркуляция крови, а также уменьшается питание периферических тканей и костей кислородом. Чтобы вдвое снизить риски послеоперационных осложнений и повысить шансы на благоприятный исход, рекомендуется отказаться от курения минимум за четыре недели до хирургического вмешательства, добавил Сабиров.

Кроме того, вдыхание табака повышает вероятность развития остеопороза.

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