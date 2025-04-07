Травматолог Репетюк назвал стресс провокатором артрита
Стресс негативно влияет на организм человека. Это касается не только иммунитета, сердечно-сосудистой и нервной систем, но и опорно-двигательного аппарата, рассказал кандидат медицинских наук, травматолог Алексей Репетюк в беседе с Life.
По словам специалиста, хроническое эмоциональное напряжение вызывает разрушение клеток организма из-за окислительных процессов. Кроме того, оно усложняет течение ортопедических заболеваний.
«Усиливает болевые ощущения, снижает подвижность суставов, ухудшает результаты реабилитации», — пояснил врач.
Репетюк подчеркнул, что управление стрессом, ведение здорового образа жизни и регулярное медицинское наблюдение являются важными аспектами предотвращения болезней суставов. Основные советы включают улучшение качества сна, соблюдение сбалансированного рациона питания, поддержание оптимального веса и регулярные физические нагрузки.