Травматолог Малыхин предупредил об опасности порезов о ракушки

Порезы о ракушки и камни могут привести к воспалению, если вовремя не очистить и не обработать рану, сообщает Life.ru .

Врач-травматолог АО «Медицина» Сергей Малыхин рассказал, что на пляже люди чаще получают порезы, ссадины, ушибы, растяжения и травмы при нырянии. Раны от ракушек и камней могут содержать бактерии, грязь и органические загрязнения. Они нередко оказываются глубже, чем выглядят, и плохо заживают.

При порезе нужно выйти из воды, вымыть руки, остановить кровь чистой салфеткой или бинтом. Затем рану следует промыть проточной водой, убрать видимые загрязнения, обработать антисептиком и закрыть сухой повязкой или пластырем. Песок, морская вода, слюна и растения не подходят для обработки: они могут усилить воспаление.

«Обратиться за медицинской помощью необходимо, если рана глубокая, края расходятся, кровотечение долго не останавливается, внутри остались инородные частицы, например кусочки ракушки или камня», — предупредил травматолог.

К врачу также следует обратиться при усиливающейся боли, покраснении, отеке, жаре в области раны, гнойных выделениях или повышении температуры. Для профилактики травм Малыхин посоветовал надевать обувь для воды, осматривать дно и не прыгать в незнакомых местах.