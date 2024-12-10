Травматолог Литвиненко объяснил, что замена сустава нужна при снижении качества жизни человека

Замена сустава стала довольно распростраенной операцией, и к ней прибегают в двух случаях. Об этом aif.ru рассказал врач травматолог-ортопед Андрей Литвиненко.

Он объяснил, что первый вариант — это когда консервативное лечение не помогает, и пациент продолжает постоянно испытывать боли. В этом случае врачи предлагают операцию по замене.

Есть и другой вариант: лечение помогает, но качество жизни все равно остается сниженным. В этом случае также предлагают заменить сустав. Современные методы протезирования помогают практически полностью восстановить привычную подвижность без неприятных ощущений.