Травматолог Литвиненко объяснил, что замена сустава нужна при снижении качества жизни человека

Замена сустава стала довольно распростраенной операцией, и к ней прибегают в двух случаях. Об этом aif.ru рассказал врач травматолог-ортопед Андрей Литвиненко.
Он объяснил, что первый вариант — это когда консервативное лечение не помогает, и пациент продолжает постоянно испытывать боли. В этом случае врачи предлагают операцию по замене.
Есть и другой вариант: лечение помогает, но качество жизни все равно остается сниженным. В этом случае также предлагают заменить сустав. Современные методы протезирования помогают практически полностью восстановить привычную подвижность без неприятных ощущений.
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