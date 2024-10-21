Травматолог Королев призвал не игнорировать хруст в коленях

Заведующий отделением травматологии и ортопедии ГБУЗ МО Первая больница Максим Королев в беседе с ОТР предупреждил, что щелчки в коленях могут сигнализировать о необходимости медицинского обследования перед тем, как заниматься физическими нагрузками.

По его словам, существует множество причин, приводящих к щелчкам в коленном суставе. К ним относятся разрывы связок, мениска, капсулы, повреждения жирового тела, а также костные фрагментации, включая надколенник и мыщелки бедренной и большеберцовой костей. Кроме того, щелчки могут возникать из-за нестабильности сустава, связанной с дисплазией.

Важно отметить, что бывает и так называемое «врожденное щелкающее колено», которое не несет угрозы и может считаться нормальным вариантом. Однако, игнорировать эти симптомы и полагать, что они безопасны, без прохождения медицинского осмотра не следует.