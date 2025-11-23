Травматолог Катулин рекомендовал при переломе зафиксировать конечность подручными средствами до приезда врачей

Перелом — это серьезная травма, требующая немедленных действий. Спортивный врач и травматолог Артем Катулин в интервью изданию «КомсаNews» рассказал, как определить риск перелома и какие меры можно предпринять до обращения к врачу.

По словам доктора, при подозрении на перелом необходимо сделать рентген, так как стандартные признаки перелома, такие как боль, отек, нарушение функции конечности, могут отсутствовать.

Катулин рекомендовал в первую очередь убрать травмирующий фактор, приложить холод и зафиксировать конечность. Для фиксации можно использовать как подручные средства (палки, лыжи, журналы), так и специализированные шины.

Травматолог подчеркнул, что при фиксации поврежденной конечности важно обеспечить надежную неподвижность, но при этом не создавать лишнего давления, которое может нарушить кровообращение. Неправильная фиксация может привести к осложнениям, таким как ложный сустав, порез, паралич или потеря функции конечности.

Специалист отметил, что отсрочка обращения к врачу увеличивает риск осложнений. Поэтому, по его мнению, подручные средства можно использовать лишь как временную меру до осмотра специалиста, а обращение к врачу должно оставаться приоритетом.