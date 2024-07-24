Травматолог Горбунов назвал ушибы и переломы самыми частыми травмами при катании на самокатах

Падая с самокатов, пользователи подвергаются риску получения ушибов, вывихов и переломов. Об этом «ФедералПресс» рассказал травматолог-ортопед Федор Горбунов.

Некоторые травмы у самокатчиков наиболее серьезны. По словам врача, каждый день к ним поступает 10–15 пострадавших, у которых диагностируют разные травмы.

Врач добавил, что пациенты с травмами, связанными с катанием на самокатах, начинают обращаться в травмпункт с конца мая, и среди них люди разных возрастных групп. В основном фиксируют ушибы мягких тканей, лица и конечностей, а также часто встречаются вывихи и переломы.

Наиболее опасными являются переломы и черепно-мозговые травмы. Кроме того, пострадавшими становятся и местные жители, на которых наезжают самокатчики.

Как правило, это пожилые люди, для которых даже легкое столкновение с самокатом может быть крайне опасным, так как у них значительно выше риск получения перелома, особенно опасного перелома шейки бедра.

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