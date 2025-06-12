Травматолог Бацаленко рассказал о важности выявления сколиоза на ранних стадиях

Врач-травматолог клиники академика Ройтберга Николай Бацаленко рассказал РИАМО о том, как сколиоз воздействует на тело и здоровье человека, а также почему самостоятельное лечение в домашних условиях неэффективно.

Сколиоз не сводится лишь к неправильной осанке. Когда позвоночник начинает отклоняться, нарушается симметрия тела. Первые признаки деформации могут быть едва уловимы, но со временем они приводят к изменению формы грудной клетки, смещению внутренних органов и ухудшению работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Опасно, что родители часто принимают сколиоз за обычную сутулость. Лечение без участия врача не даст результатов, написало «АБН24».

Доктор отметил, что особенно важно выявить сколиоз на ранних стадиях, особенно в возрасте 4–6 и 10–14 лет, когда формирование позвоночника еще не завершено. Для диагностики используется рентген, который позволяет определить угол искривления позвоночника. В зависимости от степени тяжести заболевания применяются различные методы лечения: легкие формы можно корректировать с помощью гимнастики, массажа и специальных корсетов, тогда как при сильных искривлениях может потребоваться хирургическое вмешательство.