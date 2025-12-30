Травматолог Асланов посоветовал есть холодец для быстрого восстановления костей

Заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» необычным советом для пациентов с переломами.
Врач рекомендовал включить в рацион холодец.
«Холодец — наше все», — подчеркнул медик.
Специалист указал на наличие в блюде необходимых строительных материалов для быстрого сращения костей. Благодаря богатому составу продукт заживляет переломы.
