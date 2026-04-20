Травматолог Абакаров рассказал, какая обувь поможет при плоскостопии у детей

Травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров рассказал NEWS.ru , какая обувь поможет при плоскостопии у детей. Врач рекомендует выбирать модели с высоким задником, которые плотно прилегают к ноге и обеспечивают комфорт при ходьбе.

При обнаружении проблемы также важно избегать монотонных статических нагрузок, подчеркнул специалист. По его словам, своды стопы, которых насчитывается семь штук, выполняют важную функцию — они амортизируют нагрузку. Если пройтись мокрыми ногами по горизонтальной поверхности, отпечаток останется неполным именно благодаря сводам стопы.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата.