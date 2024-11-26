Трансфузиолог Трахтман: каждый донор крови может одновременно помочь нескольким людям

В России на 146 миллионов населения приходится 1,4 миллиона доноров крови, что составляет всего 1%. Для удовлетворения потребностей больниц должно происходить 40 донаций в год на каждую тысячу человек, сегодня этот показатель составляет 14-17, рассказал доктор медицинских наук, трансфузиолог Павел Трахтман в беседе с «Известиями» .

Он отметил, что сейчас эксперты используют кровь для переливания без потерь. Раньше они собирали цельную кровь, а затем делили ее на компоненты. В результате ее не удавалось использовать полностью из-за ограниченных сроков хранения.

Сейчас донации проходят с помощью метода афереза — каждый донор имеет возможность сдать конкретный компонент крови. Кроме того, на основе плазмы делают множество ценных лекарств, поэтому у доноров есть возможность помочь сразу нескольким пациентам, заключил Трахтман.