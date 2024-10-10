Трансфузиолог Гильмутдинова: инфузионная терапия помогает устранить токсины из организма

Обычно организм самостоятельно справляется с детоксикацией. Однако в некоторых случаях пациенту требуются процедуры для искусственного удаления токсинов. Об этом рассказала трансфузиолог Ильмира Гильмутдинова в беседе с «Газетой.ru».
Медик обратила внимание на инфузионную терапию. Данный метод предполагает введение в кровоток тиосульфата натрия, альфа-липоевой и янтарной кислот. Результатом становится коррекция или предотвращение патологических потерь, добавил сайт KP.RU.
По словам эксперта, для устранения токсинов также назначают гидроколонотерапию, лечебный плазмаферез и применение различных медикаментов.
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