Трансфузиолог Гильмутдинова: инфузионная терапия помогает устранить токсины из организма

Обычно организм самостоятельно справляется с детоксикацией. Однако в некоторых случаях пациенту требуются процедуры для искусственного удаления токсинов. Об этом рассказала трансфузиолог Ильмира Гильмутдинова в беседе с «Газетой.ru».

Медик обратила внимание на инфузионную терапию. Данный метод предполагает введение в кровоток тиосульфата натрия, альфа-липоевой и янтарной кислот. Результатом становится коррекция или предотвращение патологических потерь, добавил сайт KP.RU.

По словам эксперта, для устранения токсинов также назначают гидроколонотерапию, лечебный плазмаферез и применение различных медикаментов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте