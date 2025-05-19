Токсиколог Водовозов указал на риски употребления БАДов для похудения

В интернете можно найти множество ярких упаковок с обещаниями быстрого похудения или очищения организма. Однако за этими заманчивыми словами может скрываться серьезная угроза для здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов в интервью kp.ru .

По словам эксперта, опасность заключается в том, что в биологически активных добавках могут содержаться различные примеси в непредсказуемом количестве. Более того, некоторых веществ в БАДах вообще не должно быть.

Ряд добавок для похудения содержит сильнодействующие компоненты, такие как мочегонные, слабительные или даже антидепрессанты. Вначале человек может почувствовать эффект, но последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до токсического отравления.

Чтобы избежать вреда для здоровья, специалист рекомендует выбирать проверенные витаминные комплексы от известных производителей лекарств. Еще лучше получать необходимые нутриенты из сбалансированного рациона, заключил Водовозов.