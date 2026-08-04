Токсиколог Водовозов предупредил об опасности бесконтрольного приема БАДов

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал о рисках, связанных с бесконтрольным приемом биологически активных добавок (БАДов). Он отметил, что рынок биодобавок является «серым» и не гарантирует качественного и количественного состава продуктов.

По словам эксперта, некоторые БАДы содержат фармакологически активные вещества в концентрациях, способных вызвать острый токсический гепатит и печеночную недостаточность. Особенно опасны концентрированные экстракты, используемые в средствах для похудения и антиоксидантных комплексах.

Алексей Водовозов подчеркнул, что куркума и кумин могут вызвать токсические гепатиты с повышением ферментов и даже желтухой. Он также отметил накопительный эффект этих добавок, который может проявиться через 1–4 месяца.

Гарциния камбоджийская, популярная в средствах для похудения, также может быть опасной. Токсиколог отметил несколько десятков подтвержденных случаев токсических гепатитов после приема препаратов с этим компонентом.

Ашваганда может привести к холестатической желтухе из-за застоя желчи. Даже при отмене препарата восстановление может занять длительное время, особенно у людей с хроническими заболеваниями печени.

Околоспортивные БАДы, по мнению врача, могут содержать слишком большое количество фармакологических субстанций, что приводит к непредсказуемым последствиям и удару по печени.