Токсиколог Водовозов предупредил о вреде курения «через третьи руки»

Врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что опасность для ребенка представляет не только прямое вдыхание табачного дыма рядом с курящим человеком: вредные частицы могут оставаться на одежде взрослого и попадать домой. Об этом он сообщил в беседе со Zvezdanews .

Такое воздействие специалист назвал курением через третьи руки. По его словам, на одежде человека после контакта с табачным дымом могут сохраняться мелкодисперсные частицы и другие его компоненты, которые затем попадают в дыхательные пути ребенка.

«Человек контактировал с курящим, на него попал табачный дым — он возвращается домой, а на его одежде, например, остаются мелкодисперсные частицы и прочие компоненты табачного дыма», — объяснил Водовозов.

И пассивное курение, и воздействие через третьи руки считаются факторами риска целого ряда заболеваний. В первую очередь речь идет о проблемах, связанных с дыхательной системой.

По словам врача, особую роль играют частицы PM10 и PM2,5. Первые в основном воздействуют на слизистые дыхательных путей, делая их более уязвимыми для аллергенов и других раздражителей. На этом фоне могут чаще возникать ОРВИ и другие заболевания дыхательной системы, а более мелкие частицы PM2,5 способны проникать глубже и попадать в кровоток.