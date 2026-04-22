Токсиколог Водовозов назвал побледнение кожи и головные боли первыми признаками отравления крысиным ядом у детей

В российских магазинах с полки исчезают товары известного бренда детского питания из-за возможного наличия в них крысиного яда. Как объяснил токсиколог Алексей Водовозов в беседе с «Абзацем» , крысиный яд — это собирательное название для ряда отравляющих веществ, действие которых основано на антикоагулянтах.

Специалист рассказал, что такие вещества могут вызвать у человека симптомы, аналогичные тем, что наблюдаются у крыс, но в меньшем масштабе. Среди первых признаков отравления — головокружение, головные боли и побледнение кожи. Также могут появиться точечные гематомы и привкус металла во рту, который на самом деле является привкусом крови. Далее следуют слабость, одышка, апатия и рассеянность, а затем уже могут проявиться кровотечения.

Водовозов подчеркнул, что самолечение категорически не рекомендуется, так как антидот можно получить только в клинике.

«Сначала нужно убедиться, что это точно то, что мы думаем, и только после этого какие-то меры предпринимать», — отметил он.

Ранее врач-педиатр и кандидат медицинских наук Татьяна Бандурина предупреждала о цереулиде, обнаруженном в смеси Nutrilon. Доктор отметила, что при попадании этого токсина в организм ребенка диагностируется пищевое отравление, которое может привести к нарушению работы кишечника и проблемам с нервной системой.