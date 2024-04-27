Токсиколог Смелова: в первых весенних грибах содержится яд, разрушающий печень | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 16:10 Токсиколог Смелова: в первых весенних грибах содержится яд, разрушающий печень

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Токсиколог из Чувашии Надежда Смелова призвала россиян с настороженностью относиться к первым весенним грибам. Некоторые из них содержат яд, разрушающий печень, написало СМИ.

Как уточнило издание 7Дней, условно съедобными грибами эксперты считают строчки и сморчки. Именно эти деликатесы, как их называют грибники, содержат гиромитрин, вызывающий сильнейшее отравление.

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Человек может избежать тяжелых последствий лишь в том случае, если вовремя обратится к врачу, добавила Смелова.