Токсиколог Сиворонов назвал тошноту, головокружение и головную боль признаками отравления репеллентами

Главный областной специалист токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов сообщил изданию VSE42.RU , что тошнота, головокружение и головная боль могут быть признаками отравления репеллентами. Однако он подчеркнул, что при правильном применении большая часть средств против насекомых на рынке безопасна.

По словам специалиста, репелленты работают на основе трех действующих веществ: ДЭТА, икаридин и ИР3535. Последние два компонента, как отметил Сиворонов, наименее токсичны. Он подчеркнул, что применять такие средства нужно строго по инструкции: наносить только на открытые участки кожи и не распылять в закрытых помещениях. При ухудшении самочувствия токсиколог рекомендовал незамедлительно вызывать скорую помощь.

Ранее биолог Роман Хряпин также поделился советами по защите от комаров, предложив использовать чеснок как одно из средств для отпугивания насекомых.