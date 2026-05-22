Токсиколог Селянин заявил, что нарушение сознания при отравлении — это опасный симптом
Лето — время отдыха, но и сезон повышенного риска отравлений, укусов и других неприятностей. Главный токсиколог Пермского края Александр Селянин рассказал сайту properm.ru, как обезопасить себя и что делать в экстренных ситуациях.
По словам эксперта, летом учащаются случаи отравлений угарным газом, медикаментами, алкоголем и бытовой химией. Часто дети или пожилые люди по ошибке выпивают жидкости из неподписанных бутылок.
«При любом отравлении главное — не заниматься самолечением. Нужно немедленно вызвать скорую помощь. Особенно опасно нарушение сознания — это грозный симптом», — подчеркнул Селянин.
В лесах активизируются змеи и насекомые. При укусе змеи нельзя накладывать жгут или резать место укуса. Необходимо срочно обратиться в больницу. При укусах пчел и ос, особенно у аллергиков, нужно принять антигистаминное и пить много воды.
С началом грибного сезона растет число отравлений. Врач настоятельно рекомендует не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%. Бледная поганка и мухоморы смертельно ядовиты.
«Не рискуйте здоровьем! При любых тревожных симптомах — сразу к врачу», — подытожил Александр Селянин.