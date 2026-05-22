Токсиколог Селянин заявил, что нарушение сознания при отравлении — это опасный симптом

Лето — время отдыха, но и сезон повышенного риска отравлений, укусов и других неприятностей. Главный токсиколог Пермского края Александр Селянин рассказал сайту properm.ru , как обезопасить себя и что делать в экстренных ситуациях.

По словам эксперта, летом учащаются случаи отравлений угарным газом, медикаментами, алкоголем и бытовой химией. Часто дети или пожилые люди по ошибке выпивают жидкости из неподписанных бутылок.

«При любом отравлении главное — не заниматься самолечением. Нужно немедленно вызвать скорую помощь. Особенно опасно нарушение сознания — это грозный симптом», — подчеркнул Селянин.

В лесах активизируются змеи и насекомые. При укусе змеи нельзя накладывать жгут или резать место укуса. Необходимо срочно обратиться в больницу. При укусах пчел и ос, особенно у аллергиков, нужно принять антигистаминное и пить много воды.

С началом грибного сезона растет число отравлений. Врач настоятельно рекомендует не собирать грибы, в которых вы не уверены на 100%. Бледная поганка и мухоморы смертельно ядовиты.

«Не рискуйте здоровьем! При любых тревожных симптомах — сразу к врачу», — подытожил Александр Селянин.