Токсиколог Кутушов призвал законодательно запретить продажу вейпов

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в интервью для ИА НСН выступил с резким предупреждением об опасности свободной продажи токсичных веществ и призвал законодательно запретить продажу вейпов.

Профессор напомнил исторический пример конца 1980-х годов: тогда из-за антиалкогольной кампании люди начали пить инсектицид «фоксим» (средство от моли), содержащий спирт, что привело к эпидемии тяжелейших отравлений и переполнению больниц до тех пор, пока свободную продажу средства не запретили законом.

Касаясь современных угроз, эксперт заявил о необходимости запрета электронных сигарет на государственном уровне, чтобы спасти молодежь от зависимости. По его словам, парение превращает легочную ткань в соединительную ткань, вызывая тяжелые воспаления, от которых дети могут погибнуть, а единственным выходом при разрушении легких остается крайне сложная трансплантация.