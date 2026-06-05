Токсиколог Кутушов предупредил о рисках частого употребления напитков со льдом

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил о специфических рисках для здоровья в летний период в беседе с сайтом inkazan.ru .

Речь идет о напитках со льдом. По словам медика, замораживание не обеспечивает обеззараживание, поэтому бактерии и другие микроорганизмы могут сохраняться во льду, особенно если он изготовлен из воды ненадлежащего качества.

При несвоевременном обслуживании кондиционеров в них появляется огромное количество всевозможных бактерий и патогенов, включая бактерии рода Legionella. Длительное воздействие направленного потока холодного воздуха на фоне высокой температуры окружающей среды создает дополнительную нагрузку на механизмы терморегуляции.

Для поддержания водного баланса в жаркую погоду эксперт рекомендует пить чистую дистиллированную воду комнатной температуры.