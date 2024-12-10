Токсиколог Хотимченко посоветовал не смешивать алкогольные напитки, чтобы избежать похмелья

Чтобы первое утро нового года прошло без похмелья, в праздничную ночь нужно соблюдать несколько простых правил. Об этом URA.RU рассказал специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.

Он посоветовал, во-первых, сначала поесть, прежде чем приступать к алкоголю. Так человек будет пьянеть медленнее. Во-вторых, стоит пить какой-то один напиток, а не смешивать все спиртное, что есть на столе.

Кроме того, важно помнить о мере и не злоупотреблять алкоголем, добавил врач. Если похмелье все же наступило, облегчить его помогут легкие продукты, например йогурт, молочная каша, свежие овощи или нежирный суп.