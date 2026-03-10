Токсиколог Борозденко предостерег от лечения отравлений колой

Среди российских туристов, отдыхающих в Азии, распространился необычный метод борьбы с желудочными инфекциями — употребление колы в больших количествах. Токсиколог Денис Борозденко в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ предупредил, что такое «лечение» может вызвать не менее серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Life.ru .

По словам врача, большое количество сахара в газировке может спровоцировать диарею, а кислоты в напитке при постоянном употреблении раздражают слизистую желудка и способны привести к язве.

При дискомфорте от острой еды на отдыхе эксперт рекомендовал не экспериментировать с лимонадом. Лучше выпить сладкий чай или обычную минералку, не забывая о медикаментах.