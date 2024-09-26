Тихая пандемия. Микробиолог предупредил о распространении устойчивых к лечению грибков

Микробиолог Бондарчук заявила об отсутствии лекарств от новых грибковых инфекций

Ученые обвинили ВОЗ в игнорировании тихой пандемии из-за распространения инвазивных грибковых заболеваний. Фармкомпании не успевают выпускать препараты для лечения вновь появляющихся штаммов, объяснила РИА «Новости» заведующая подразделением микробиологии департамента микробиологических исследований «ЛабКвест» Вера Бондарчук.

Она сообщила, что производство новых лекарств сильно отстает от скорости развития устойчивости к грибковым патогенам. Бондарчук допустила появление штаммов, устойчивых практически ко всем существующим препаратам.

«У нас нет доступного „оружия“ для борьбы с ними. Иными словами, устойчивость распространяется быстро, а лечить нечем — новые препараты не выпускают», — сказала микробиолог.

Тревогу из-за распространения микозов забили ученые из Манчестерского университета, Института Вестердейка и Амстердамского университета. Они опубликовали в журнале Lancet призыв уделить больше внимания недооцененным инвазивным грибковым заболеваниям.

Агрессивную грибковую инфекцию, мукормикоз, массово диагностировали у переболевших ковидом пациентов. Она развивалась из-за ослабленного иммунитета.