The Lancet Public Health: пожилые люди рискуют здоровьем из-за глобального потепления

Новое исследование показало, что люди старше 60 лет рискуют столкнуться с тепловым ударом при повышении температуры всего на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это гораздо ниже пороговых значений, которые ученые определяли ранее. Согласно работе, опубликованной в журнале The Lancet Public Health , из-за воздействия высоких температур пожилые люди больше подвержены риску для здоровья.

Они сильнее чувствуют аномальную жару из-за особенностей организма: меньше потеют, их сердце интенсивнее работает в жару, а кровеносные сосуды хуже расширяются. Все это ограничивает способность сохранять прохладу, пишет MK.RU.

По прогнозам, некомпенсируемый тепловой стресс станет распространенным явлением во всех возрастных группах. Но особенно часто с ним будут сталкиваться пожилые люди.

Результаты исследования свидетельствуют о растущей угрозе для здоровья людей в ближайшие годы. В частности, изучение показывает, что аномальная жара по-разному влияет на здоровье людей и особенно уязвимы пожилые.

Эксперты предупреждают, что если глобальное потепление продолжится, некоторые регионы тропиков и субтропиков могут стать непригодными для жизни, особенно для пожилых людей.