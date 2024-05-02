The Conversation: содержание глюкозы в хлебе снижается на 39% при хранении в холодильнике | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 18:25 The Conversation: содержание глюкозы в хлебе снижается на 39% при хранении в холодильнике

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Сделать хлеб максимально полезным для здоровья можно, если хранить его в холодильнике. Это позволит снизить содержание глюкозы в выпечке на 39%, сообщил сайт The Conversation.

Ученые установили, что в процессе приготовления крахмал в хлебе превращается в полутвердый гель. При этом после охлаждения вещество становится твердым, затрудняя доступ к содержащейся в нем глюкозе.

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Отмечается, что изменения в структуре крахмала после заморозки продукта предотвращают повышение сахара и инсулина в крови.