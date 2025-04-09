The Carer: секрет долголетия 106-летней британки Коллкатт заключался в любви к йогуртам
Жительница графства Херефордшир Барбара Коллкатт, возраст которой составляет 106 лет, поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на материал The Carer.
По словам женщины, хорошая генетика, а также любовь к йогурту и мороженому помогли ей дожить до преклонных лет. Несмотря на возраст, она любит читать, рисовать, слушать музыку и смотреть теннис по телевизору. Два года назад британка переехала в дом престарелых города Ледбери, а до 80 лет играла в теннис.
«Мои бабушка и дедушка дожили до очень преклонных годов», — отметила собеседница.
В свой день рождения Коллкатт получила поздравительную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.