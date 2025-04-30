Терапевт Звонков раскритиковал тренд со 100 тыс. шагов

Терапевт Андрей Звонков прокомментировал для Life.ru ситуацию с попыткой столичной блогерши пройти 100 тысяч шагов. Такой подвиг обернулся для девушки вызовом бригады скорой помощи.

По словам врача, стремление следовать модному тренду не выдерживает научной критики и может быть опасно для здоровья. Даже 50 тысяч шагов — это солдатская дистанция для здоровых крепких мужчин.

«100 тысяч шагов — это марафонская дистанция, которую за 12 часов пробежал древний грек и умер», — заявил медик.

Звонков подчеркнул важность активного образа жизни, но предупредил о необходимости учитывать индивидуальные возможности организма. Эксперт рекомендовал распределять нагрузку в течение недели и постепенно усложнять задачу. Даже 10 тысяч шагов ежедневно могут быть полезными, добавила «Свободная пресса».