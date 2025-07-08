Терапевт Звонков призвал пить минеральную воду в 30-градусную жару

В ряде регионов России, включая Москву, началась неделя тридцатиградусной жары. В такие дни есть риск получить солнечный или тепловой удар, вплоть до обморока, даже на пляже. Врач-терапевт Андрей Звонков поделился с Life.ru спасительными советами.

Эксперт рекомендует носить шляпу или шапку, лучше широкополую, а также светлую одежду, которая отражает солнечные лучи.

«Не забывайте пить, потому что при жаре организм теряет влагу», — напоминает медик.

По его словам, особенно важно соблюдать питьевой режим, если зной сочетается с порывами ветра. Звонков подчеркнул, что человек не всегда чувствует перегрев, если его обдувает ветерок, но в таком случае все равно можно получить солнечный удар.

«Самые простые способы — это защищать голову от перегрева, от прямых солнечных лучей. Находиться в хорошо проветриваемом и в затененном помещении и употреблять воду. Компотики, морсики, пожалуйста, минеральная вода», — отметил врач.

Звонков считает, что лучшая минеральная вода — «Ессентуки», которая имеет лечебный эффект. Если появились признаки обезвоживания и перегрева, лучше всего выпить стакан или полстакана минеральной воды, слегка подсолив ее.