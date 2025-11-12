Терапевт Звонков предположил, что отцу Главкома ВСУ Сырского осталось жить несколько месяцев

Врач-терапевт Андрей Звонков в интервью Life.ru сообщил, что отцу главнокомандующего ВСУ Станиславу Сырскому, страдающему от тяжелой доброкачественной опухоли головного мозга, осталось жить не более нескольких месяцев. Он подчеркнул, что любое новообразование в полости черепа опасно из-за ограниченного пространства, что неизбежно приводит к компрессии тканей мозга.

Звонков отметил, что хирургическое вмешательство возможно, но эффективность операции зависит от общего состояния здоровья пациента и тяжести сопутствующих заболеваний. Он подчеркнул, что доброкачественные опухоли мозга не менее опасны, чем злокачественные, так как они также приводят к необратимым повреждениям нервных тканей.

Таким образом, состояние здоровья Станислава Сырского остается тяжелым, и врачам остается лишь оказывать симптоматическую помощь и поддерживать жизнедеятельность пациента. ​​​