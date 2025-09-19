Терапевт Звонков предложил ввести третий выходной день в неделю для москвичей

Врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с Life.ru предложил альтернативный способ поддержки здоровья жителей Москвы — ввести третий выходной день в неделю вместо дополнительных перерывов на обед. Это предложение было сделано в контексте обсуждения слов главы Минфина Антона Силуанова о возможном награждении жителей столицы за возросшую производительность труда.

По мнению доктора, оптимальная схема работы — это два рабочих дня, затем отдых, снова два рабочих дня и снова отдых. Даже увеличение рабочего дня на час может быть компенсировано дополнительным выходным днем.

«Это было бы идеально и для психологического, и для физического здоровья граждан», — подчеркнул Звонков.

Дополнительный выходной позволит организму быстрее восстанавливаться и меньше уставать, добавил врач.