Терапевт Звонков: обувь с крепким голенищем снижает риски переломов ног при падении на льду

С наступлением зимы травмпункты становятся переполнены людьми, пострадавшими при падении на льду. Минимизировать риски переломов ног поможет обувь высоким берцем, считает врач-терапевт Андрей Звонков. Об этом он рассказал в беседе с РИАМО.
«Достаточно крепкое голенище уменьшает вероятность перелома при повороте ноги на льду. Также придает боковую жесткость, срабатывая как ортез», — отметил доктор.
Специалист добавил, что в гололед медики регулярно имеют дело с вывихами, переломами и растяжениями. Самая распространенная травма в такие погодные условия называется «перелом луча в типичном месте». Она случается, когда человек падает на ладонь, раскрывая пальцы.
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